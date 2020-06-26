لمدة 3 أيام.. قطع عرضي بشارع الهرم لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تنفيذ قطع عرضي بشارع شارع الهرم بالجيزة لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق. القطع سيتم سيكون عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارعي (سويلم، الإسلام) بالاتجاهين لمدة 3 أيام ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 فجرا اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 26/6/2020 حتى يوم الأحد الموافق 28/6/2020 دون تعطيل للحركة المرورية. ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل.

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