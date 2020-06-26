الداخلية: ضبط 2620 سائقًا لعدم ارتدائهم الكمامات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2620 سائق نقل جماعي مخالفًا؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.