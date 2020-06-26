رئيس جهاز الشروق: إزالة فورية لمخالفة بناء في مهدها على نفقة المخالف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، إزالة مخالفة بناء في مهدها بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، حيث تم رصد مخالفة تمثلت في تنفيذ زيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكني في المنطقة الأولى عمارات بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن اللجنة أزالت الأعمال المخالفة وتحفظت على مواد وأدوات البناء، علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.

كما طالب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضي، عدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة، مشيرًا إلى استمرار الجهاز في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء المنفذة سابقًا، قبل صدور القانون رقم (17) لـ2019 مع اتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأي أعمال تُنفذ بعد صدور القانون حيث لن يتم تقنينها.

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وفي سياق متصل، أوضح رئيس الجهاز، أنه تم التنسيق مع شرطة المرافق لشن حملات رفع الإشغالات بالمجمعات التجارية، وعلى الباعة الجائلين حيث تم شن حملة استهدفت الأحياء (الأول – الثاني – التاسع) بإجمالي (5) مجمعات تجارية.

وأضاف أن الحملات صادرت الإشغالات خارج حدود المحال التجارية بتلك المجمعات، لتعديها على ممرات المشاة، كما شملت الحملة رفع إشغالات الباعة الجائلين حول المجمعات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر المخالفة اللازمة.

وقال الغيطي: "الحملة تأتي بهدف تحقيق سهولة حركة المواطنين داخل وحول الأسواق، والمحافظة أيضًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق".