من الباب حتى الشاطئ.. وزير السياحة يتفقد عددًا من فنادق الساحل الشمالي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، عددًا من الفنادق السياحية بالساحل الشمالي، لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة والإجراءات الوقائية التي تتخذها الفنادق في ظل قرار الحكومة المصرية بإستئناف حركة السياحة الوافدة للمحافظات السياحية الساحلية، كمرحلة أولى، اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وبحسب بيان اليوم، رافق الوزير، خلال الجولة، غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وعبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية.

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وتفقد الوزير، الإجراءات الوقائية التي تتبعها تلك الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي حتى منطقة الشاطئ، للتأكد من الالتزام بضوابط السلامة الصحية والتباعد والتعقيم وغيرها.

كما تفقد الوزير، العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.

واستمع الوزير من مديري هذه الفنادق، إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، مؤكدين أن إجراءات التعقيم تتم وفقًا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووفقًا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، مضيفًا أن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة في جميع المناطق وعلى جميع الأسطح.