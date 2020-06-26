النائب هيثم الحريري يعلن تأكد إصابته بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إنه صباح يوم الأربعاء الماضي شعر بارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وعليه أجرى بعض التحاليل الطبية.
جاء ذلك في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدًا أنه صباح أمس الخميس، ومع استمرار شعوره بالإرهاق توجه إلى مستشفى الحميات، وتأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وعبر الحريري عن أسفه، لعدم قدرته على التواجد في مكتبه وبين أهالي دائرته، حتى يمن الله عليه بالشفاء، مع تأكيده أن هاتفه سيكون متاحًا طوال اليوم والمكتب مفتوح لتلقي جميع الطلبات.
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