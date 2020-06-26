السيسي يصدر قرارًا بترقية اللواء محمد العصار إلى رتبة فريق فخري ومنحه "وشاح النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه "وشاح النيل".

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