مدير "الكرنك" يكشف موعد إعادة فتح المعبد واستقبال الزائرين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال الدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك بالأقصر، إنه سيتم إعادة فتح المعبد يوم الأربعاء المقبل، الموافق أول يوليو.
وأضاف الصغير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نكثف هذه الأيام عمليات التطهير والتعقيم، حتى نكون على أتم استعداد لهذا اليوم".
وأوضح: "سنستقبل بداية الأسبوع المقبل، عددًا من معدات وبوابات التطهير، وسيكون هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية الخاصة بوضع ضوابط التباعد الاجتماعي بين الزوار والوفود السياحية التي ستزور المعبد".
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