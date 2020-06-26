أخبار مصر | قد تسبب وفاة الأم أو الإجهاض.. مخاطر الإصابة بكورونا أثناء الحمل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر قد تسبب وفاة الأم أو الإجهاض.. مخاطر الإصابة بكورونا أثناء الحمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، عن ضرورة تأجيل السيدات للحمل فى ظل تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر بات ضروريا وليس رفاهية، حيث تم اكتشاف مضاعفات للڤيروس علي الجنين والأم.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية الأضرار التي تلحق بالإم والجنين بسبب فيروس كورونا:

وفاة الأم:

قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك مضاعفات خطيرة تحدث أثناء الحمل، والتي تتمثل في وفاة الام عند الولادة أو الولادة المبكرة للجنين أو الإجهاض.

صحة الجنين:

كشفت وزارة الصحة والسكان أن فيروس كورونا يتسبب فى تجلط الدم، ما يؤثر على المشيمة التي هى مصدر غذاء الجنين، وبالتالي علي صحة الجنين ونموه.

ضعف المناعة:

أشارت وزارة الصحة والسكان الي أن الحمل يضعف من جهاز المناعة لدي الأم مما يجعلها أكثر عرضة الي الإصابة بفيروس كوفيد 19.

الأم المصابة:

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الجنين عند مراحل نموه يضغط علي القلب والرئتين ويؤثر ايضا علي الأوعية الدموية، ويعد هذا الأمر بالغ الخطورة خاصة إذا أصيبت الأم بفيروس كورونا المستجد.

نقل العدوي:

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لفتت منظمة الصحة العالمية الي احتمال انتقال فيروس كورونا من الأم المصابة بالفيروس الي الجنين عند الولادة.

نشاط الفيروس:

نوهت وزارة الصحة العالمية أن هناك أنواع من الفيروسات تنشط وتزيد من خطورتها لا سيما السيدات الحوامل مما تسبب تدهور في الحالة الصحية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".