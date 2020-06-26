مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 2620 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 2620 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل "2620" سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وفى سياق آخر، كثفت الأجهزة الأمنية، جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية وذلك على النحو التالي: ضبط عدد (4804) أشخاص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين، وضبط عدد (2960) مركبة مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

Advertisements

وفي سيلق آخر، نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على إثنين من العناصر الإجرامية، بمدينة 6 أكتوبر، وبحوتهما 3 كيلو أفيون، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، مفادها قيام صاحب جراج، ونجله "له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم، تخصصا في مزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمكن ضبطهما بمأمورية برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث اكتوبر، حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما كمية من مخدر الأفيون وزنت 3،200 كيلو جرام، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي، وتمكنت القوات من إقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.