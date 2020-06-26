مصر | نشرة حوادث الخليج 365: انتحار مسن بالمطرية وضبط 15 متهما بالإتجار في المخدرات

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

ضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق "توك توك" بشبرا الخيمة

ضبطت مديرية أمن القليوبية، مرتكبي واقعة مقتل سائق "توك توك" بشبرا الخيمة وتبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق - مُقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) بحافة ترعة الإسماعيلية.

قام أمن القاهرة بتلبية استغاثة أحد المواطنين ومساعدته في إصلاح عطل السيارة أعلى الطريق الأوسطي، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الداخلية.

في لفتة إنسانية.. أمن القاهرة يساعد مواطن في إصلاح عطل سيارته

ضبط 15 متهما بالإتجار في المخدرات

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

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"قطع شراينه".. النيابة تعاين موقع انتحار مسن المطرية

انتقل فريق من نيابة المطرية، لمعاينة موقع انتحار مسن داخل شقته بدائرة القسم المطرية، وتبين من مناظرة الجثة أنها لرجل ستيني العمر وبها قطع بشرايين يده اليمين مما أدت إلى نزيف شديد والوفاة فى الحال.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى كان يعاني من مرض مزمن في "القلب" منذ سنوات ولكن فى الفترة الأخير أشتد عليه المرض والألم ولم يستطع التحمل فقرر التخلص من حياته.