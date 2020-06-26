شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 71 مريضًا بـ«كورونا» بمستشفيات العزل بالشرقية.. والإجمالي يصل لـ1639 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج ٧١ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، من مستشفيات العزل بالمحافظة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى ١٦٣٩ حالة بالمحافظة، منهم ٢٤٨ بمستشفى السعديين، و٢٣٣ بمستشفى أبوحماد المركزي، و١٩٧ حالة بعزل الزقازيق، و١١٧ بمستشفى منيا القمح المركزي، و١٢٢ بعزل فاقوس، و١٠٢ بمستشفى بلبيس، و٨٠ بحميات الزقازيق، و٧٩ بمستشفى ههيا المركزي، و٧٧ بمستشفى الإبراهيمية المركزي، و٦٤ بمستشفى الحسينية المركزي، و٥ حالات بمستشفى أولاد صقر المركزي، و٤٠ بمستشفى حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و٣٥ بمستشفى مشتول السوق المركزي، و٣٩ بمستشفى ديرب نجم المركزي، و٣١ حالة بالصدر، و٣٠ بمستشفى القرين المركزي، و٣٠ بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، و١٧ من مستشفى القنايات المركزي، و١٧ بمستشفى أبوكبير المركزى، و١٥ من مستشفى الزقازيق العام، و٧ من مستشفى الزوامل المركزي، و٢ بحميات فاقوس، و٢ بمستشفى الصوفية المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كل الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.