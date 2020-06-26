شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران عالمية تعلن استئناف رحلاتها من بلجيكا للغردقة ومرسى علم يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة تيوي فلاى البلجيكية عن استئناف رحلاتها الجوية من بروكسل إلى مطارات الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، يوليو المقبل.

وقال ماجد القاضي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن الشركة التابعة لمجموعة «تيوي» العالمية قررت تسيير رحلتين أسبوعيتين من مطار بروكسل إلى الغردقة اعتبارًا من 12 يوليو المقبل، وكذا رحلتين أسبوعيتين إلى شرم الشيخ في الموعد نفسه، في حين تسير الشركة رحلة أسبوعية إلى مرسى علم اعتبارا من 17 يوليو المقبل، وفقا لجدول رحلات الشركة.

وتابع: «كما تسير تيوي فلاى البلجيكية، رحلتين أسبوعيتين من مطار أوستند إلى شرم الشيخ والغردقة بدءا من 18 يوليو المقبل».