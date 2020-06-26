شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يتفقد لجان الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الجمعة، استعدادات اللجان للامتحانات العملية للدبلومات الفنية (الدور الأول)، والتي من المقرر عقدها غدًا السبت الموافق 27 يونيو 2020، للتأكد من تطبيق والالتزام بالمعايير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وزار نائب الوزير للتعليم الفني مدارس باحثة البادية الثانوية التجارية (بنات)، ومدرسة طلعت حرب الثانوية الصناعية (بنين)، ومدرسة العباسية الثانوية الفندقية المتقدمة، ومدرسة العباسية الثانوية الصناعية (بنات)، ورافقه في الجولة الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى، والأستاذ هاشم جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

وحرص مجاهد على التأكد من إجراء تعقيم اللجان والمعامل قبل الامتحان، وارتداء أدوات الوقاية الشخصية (قناع الوجه، الكمامة، قفاز اليد)، واستخدام أدوات التعقيم التي سيتم توزيعها على الطلاب، وإجراء فحص درجة حرارة الطلاب والحرص على التباعد الاجتماعي.

ويؤدي أكثر من 650 ألف طالب وطالبة امتحانات المواد العملية والمعملية، والتي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1377 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

نائب وزير التعليم يتفقد لجان الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية

نائب وزير التعليم يتفقد لجان الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية