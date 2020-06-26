شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم إلكترونيًا بـ«مدن المنيا الجامعية» لطلاب الفرق النهائية (الرابط والشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، عن إطلاق الجامعة على موقعها الرسمي خدمة التقدم الإلكترونية للتسكين والتغذية للطلاب المغتربين بالفرق النهائية بالمدن الجامعية، ممن كانوا مُقيمين بها قبل فترة تعليق الدراسة، وذلك أثناء أدائهم امتحاناتهم بالفصل الدراسي الثاني، والتي تقرر عقدها اعتباراً من أول يوليو القادم، وذلك في ضوء مجموعة من الإجراءات الاحترازية المُشددة التي أقرتها الجامعة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، بإقامتهم بغرفة منفصلة، وتوفير وجبات غذائية مغلفة تصل إلى الطلاب بمقار غرفهم، موضحًا أن الخدمة أتاحت للطالب حجز التغذية في الأيام التي يرغب فيها، ومعرفة رقم غرفته إلكترونيًا للتوجه إليها مباشرة.

وأوضح الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم فتح باب التقدم الكترونيا على موقع الجامعة: www.minia.edu.eg رسميًا لإبداء الطلاب رغباتهم في استكمال السكن بالمدن الجامعية أثناء فترة الامتحانات وطبقًا لجداول امتحاناتهم بكل كلية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التالي: http://tmphous.minia.edu.eg/Home/Index على أن يبدأ حجز الأسبوع الأول من التغذية اعتبارا من السبت 4 يوليو وحتى الجمعة 10 يوليو من خلال الموقع أعلاه، بحد أقصى يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 يونيه الساعة الثانية ظهراً، مع الدفع عن طريق خدمات فوري لتأكيد الحجز قبل هذا الميعاد تسهيلاً على الطلاب، مشيراً إلى أنه تم إعداد فيديو توضيحي للطلاب يشرح طريقة التسجيل للسكن والتغذية بالمدن الجامعية، ومعرفة رقم الغرفة وموقعها، وكذلك حجز أيام التغذية التي يرغب فيها الطالب وذلك على الرابط:

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ونوه «فرحات» أن الطلاب والطالبات الذين يملكون بونات تغذية تم دفعها قبل تعليق الدراسة ولم يستفيدوا منها سيتقدمون بها لإدارة المدن الجامعية لاسترداد قيمتها مع باقي مستحقاتهم بعد التسكين.