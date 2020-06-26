شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات الدبلومات الفنية «العملية» غدا السبت الموافق 27 يونيو.

وأوضح الدكتور مجمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه تقرر توفير بوابة تعقيم لكل مقر من مقرات لجان الامتحانات، وتوفير عدد 2 كاشف للحرارة لكل مقر، وتوفير عصى إلكترونية للكشف عن التليفونات المحمولة والأجهزة الالكترونية الخاصة بالغش بجميع لجان الامتحان التحريري لطلاب الدبلومات الفنية، وتوفير عدد 5 جهاز تغليف أحذية يتم نقلها من لجان الثانوية العامة والباقي يتم استلامه من الوزارة لتوفير غطاء حذاء لكل فرد يوميا بجميع لجان الامتحان التحريري لطلاب الدبلومات الفنية.

وأضاف مجاهد أنه تقرر توفير قفازات طبية لكل طالب في كل يوم من ايام الامتحانات العملية، وكمامة قطن واحدة، وكمامة بلاستيكية واحدة أو واقي وجه طوال فترة الامتحانات العملية، وكذلك كمامة قطن واحدة وواقي وجه طوال فترة الامتحانات التحريرية، وعدد واحد كيس جيل مطهر كل يوم طوال فترة الامتحانات التحريرية.