شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات «على قدم وساق» قبل عودة الأنشطة وفتح دور العبادة (متابعات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استبقت المحافظات قرار فتح دور العبادة أبوابها، بالتشديد على تنفيذ القرارات الوزارية، كما كثفت أعمال التعقيم والنظافة بمحيط الأندية ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي مع عودة الأنشطة إليها.

ففى الشرقية، شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب على تكثيف النظافة اليومية بمحيط دور العبادة والمطاعم والمقاهى، استعداداً لعودة فتح دور العبادة ومزاولة نشاط المطاعم والمقاهى، وشدد المحافظ على تكثيف النظافة بمحيط لجان الثانوية العامة والدبلومات، حفاظا على صحة المواطنين وللوقاية من فيروس كورونا، مطالبا بالتخلص من المقالب العشوائية، ورفع المخلفات والقمامة ونقلها إلى المدفن الصحي، وناشد المحافظ المواطنين ضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة حفاظا على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة ارتداء عمال النظافة الكمامة والقفازات، حرصًا على سلامتهم.

وأشار المهندس محمد حفنى الصافى، السكرتير العام للمحافظة، إلى رفع وحدة التدخل البيئي، القمامة ومخلفات البناء من المقالب العشوائية في مركز الزقازيق، للحد من الأوبئة والأمراض والوقاية من فيروس كورونا.

وفي مطروح، أكد الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، على أئمة المساجد بضرورة تواجدهم في المساجد ومتابعة الصلوات الخمس، موضحا أن الإمام هو المسؤول عن ضبط العمل بالمسجد بكافة الاجراءات الاحترازية.

وشدد على غلق دورات المياه وفصل المياه والكهرباء وغلق الأضرحة في المساجد، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه بعد الانتهاء من كل صلاة وغلق الزوايا، وتعليق الأنشطة في المساجد ودور المناسبات، وشدد على إلزام المصلين بإحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم، وارتدائهم الكمامات وحرصهم على التباعد بينهم في المسافات وعدم المصافحة أو المعانقة.

وشدد على تكثيف المرور من مديري الإدارات والمفتشين والمتابعة على المساجد في جميع الأوقات ورصد أي مخالفة من قبل الأئمة أو رواد المساجد وفي حالة المخالفة سيتم غلق المسجد وإحالة الإمام للتحقيق.

وفى المنيا، بدأت الفرق العمالية بمديرية الأوقاف، بالتنسيق مع المواطنين، أعمال النظافة وتعقيم المساجد، وتنفيذ قرارات وزير الأوقاف، بمراعاة التباعد وأداء الصلاة اليومية دون صلاة الجمعة.

وشكّل الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، فرق متابعة للمساجد للتأكد من القيام بأعمال النظافة والتعقيم والتباعد، وعدم فتح المساجد في غير مواعيد الصلاة، مؤكدا على إحالة المخالفين للتحقيق.

وفى السياق نفسه، وبطاقة 25%، قام أصحاب المقاهي والكافي شوب في المنيا بنظافة وتعقيم وتطهير محالهم، استعدادا لاستقبال المواطنين غدا، تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء.

وسيطرت حالة من السعادة على أصحاب المحلات لاستئناف العمل، بعد توقف دام نحو 90 يوما.

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي على ضرورة إتباع الإجراءات المعلنة من قبل الحكومة، ومنها الالتزام بنسبة 25 % من الإشغالات، ومنع استخدام الشيشة، والالتزام بالتباعد، والتعقيم والتطهير المستمر.

وفى شمال سيناء، كثفت مديرية الأوقاف من إجراءاتها الوقائية والاحترازية وفتح المساجد، وذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بعودة الحياة تدريجيًا وفتح دور العبادة.

وأكد الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تم تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد للصلوات الخمس، تضم مديرى الإدارات ومفتشى وأئمة المساجد والعاملين بها.

وفى أسوان، استعدت مساجد أسوان لاستقبال المصلين وأجرت مديرية الأوقاف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد مع التنبيه على الأئمة وعمال المساجد ومقيمي الشعائر بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف.

كما أجرت الأندية ومراكز الشباب أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الرياضية من خلال فرق المتطوعين استعدادا لاستئناف الأنشطة الرياضية.

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وبدأت المقاهي والمطاعم استئناف العمل بإجراء أعمال التطهير والنظافة ووضع علامات لأماكن التواجد داخلها وتحديد أعداد المقاعد التي تم تحديدها بنسبة ٢٥% من الطاقة الاستيعابية لها.

وفى كفر الشيخ، قام العاملون بإدارة الأوقاف بتعقيم وتطهير المساجد ووضع العلامات لصفوف المصلين وتم تشكيل فرق عمل بكل منطقة من الأئمة والعمال وقيادات الدعوة بالمديرية والإدارات.

وقال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، إن الإدارات أشرفت على الانتهاء من حملة التعقيم والتطهير ووضع العلامات الاسترشادية للتباعد بين المصلين في جميع المساجد.

وأكد «الفقي» على التزام المساجد بالإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامة وعدم المعانقة والمصافحة والانصراف بعد الصلاة مباشرة.

وفى بنى سويف، قام اللواء محمود ضياء الدين، رئيس المدينة، بالمرور لمتابعة التطهير والتعقيم لدور العبادة (مساجد وكنائس) وبرفقته ناجي أحمد خليل، نائب رئيس المدينة، ونادي مرداش، نائب رئيس المدينة، ورؤساء المناطق، وذلك تمهيدا لفتحها من خلال الجهات المعنية، السبت، حسب تعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

‏وشملت الجولة متابعة تطهير وتعقيم مسجد السيدة حورية والكنيسة الكاثوليكية، ومتابعة ذلك بكل دور العبادة من خلال الأجهزة المعنية.

وفى الدقهلية، شرع عدد كبير من شباب القرى القيام بحملات تطهير وتعقيم المساجد بقرى ومدن المحافظة استعدادًا لاستقبال المصلين، غدًا السبت، وقام الشباب بتوزيع أنفسهم على المساجد وتعقيمها بالمطهرات وغسل الحمامات وتطهيرها والتأكد من تهويتها.

وقامت مديرية الأوقاف بالتنسيق مع المجتمع المدنى بوضع علامات للمصلين لتحقيق التباعد بداخل المساجد المصرح بفتحها.

وقال الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إن فتح المساجد في المرحلة الأولى سيكون للمساجد التي يوجد بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسؤولية اثنين من العاملين بالأوقاف إمام وعامل، أو خطيب مكافأة وعامل، أو مقيم شعائر وعامل، أو مؤذن وعامل، أو مفتش وعامل، أو مدير إدارة.

وتفقد وكيل وزارة الأوقاف أعمال تجهيز مسجد النصر الكبير بالمنصورة لإعادة فتحه ووضع علامات على سجاد المسجد ليلتزم بها المصلون للمحافظة على التباعد.

وأكد «زيادة» على ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب كل مُصلٍّ سجادة صلاة شخصية ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، وعدم المصافحة أو المعانقة، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر.