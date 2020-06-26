شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ومحافظ مطروح يتفقدان الإجراءات الاحترازية للأماكن السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، عددًا من المناطق السياحية والأثرية بمطروح للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت السياحية مع عودة تشغيل الفنادق، وذلك تمهيدا لاستئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول شهر يوليو، بالإضافة إلى تفقد المناطق السياحية بالمحافظة، ومنها شاطئ الغرام وأعمال التطوير التي تجعل من الشاطئ أكثر جذب سياحي.

وأشاد وزير السياحة والآثار أثناء جولته الميدانية بأعمال التطوير ومنها ١٦ شاليهًا بمسطح ٧٠م٢ للشاليه، و٧ مطاعم وبرجولات و٢ محلات خدمات سريعة «تيك أواي»، و٢ كافتيريات شاطئ، ومسرح مكشوف ذو مدخل خاص وبه صالون لكبار الزوار، ودورات مياه عامة.

كما حرص وزير السياحة على التقاط صور تذكارية أمام صخرة ليلى مراد الشهيرة، وتفقد عددا من الشاليهات والاطمئنان على جاهزيتها، وتفقد منطقة شاطئ كليوباترا وأعمال التطوير الجارية، وتمثال كليوباترا، و٣ كافتيريات، ومنفذ بيع هدايا، بالإضافة إلى مسطحات خضراء وممشى خرساني بطول ٢٠٠م وممشى زجاجى إلى داخل حمام كليوباترا الشهير.

كما تفقد وزير السياحة ومحافظ مطروح كورنيش الأبيض الجديد بطول ٨كم وبعرض ٣٢م كطريق مزدوج وممر دراجات وعدد من المباني والمنشآت ضمن مشروع ممشى مصر الجديد، مما يعمل على خلق منطقة جذب استثماري وسياحي جديد.

يذكر أن أعمال التطوير التي أقامتها المحافظة تنفذها الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

كما تفقد «عناني» متحف آثار مطروح، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مارس 2018 كمتحف قومي يضم 1260 قطعة أثرية عبر العصور، وكذلك تفقد متحف كهف روميل، الذي يضم عددا من المتعلقات الشخصية لثعلب الصحراء ارفين روميل، قائد الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.

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