شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: وإذا وجدت خللا فى وطنية أحد فاعلم أن لديه خللا فى فهمه لصحيح الدين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف:"كما أن الصديق من صدقك في السر والعلن ومن وقف إلى جانبك وقت الشدة فالأوطان تحتاج إلى أبنائها الذين يقفون إلى جانبها وقت الحاجة ووقت الشدة ".

وتابع جمعة في رسالة مترجمة إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية ضمن رسائل الأوقاف المترجمة للعالم:"وكما أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء فالوطن تاج على رؤوس الوطنيين الشرفاء، وعند الشدائد تظهر الحاجة إلى الأوطان ففى الجائحة التي تجتاح العالم فالدول تقف إلى أبنائها".

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واختتم وزير الأوقاف رسالته قائلاً: "الوطنية ليست فقط أن تأخذ حقك على الوطن وإنما تعطى الوطن حقوقه، وإذا وجدت خللا في وطنية أحد فاعلم أن هناك خللا كبيرا في فهمه لصحيح الدين".

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن الرسائل المترجمة الموجهة للعالم، تأتى فى إطار قيام وزارة الأوقاف بواجبها الدعوى، وحرصها على الوصول بصوت الإسلام الوسطى إلى العالم أجمع من خلال بيان الصورة المشرقة للفكر الإسلامي، تقدم وزارة الأوقاف المصرية مجموعة من الرسائل الدعوية المترجمة للعالم، واستمرارا لدورها الريادى فى نشر ثقافة السلام في دول العالم قولا وفعلا، وتأصيلا للعيش الإنسانى المشترك، وتأكيدا منها على القواسم المشتركة بين الأديان .