شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة رائدة فى التحول الرقمى.."المصور" تنفذ 4 أعداد من المجلة أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت مجلة المصورالصادرة عن مؤسسة دار الهلال برئاسة الكاتب الصحفى أحمد أيوب تجربة جديدة و رائدة في التحول الرقمى لإصدار المطبوعات ، حيث تمكن فريق عمل المجلة من تنفيذ 4 أعداد بأقل الإمكانيات أونلاين.

وقال الكاتب الصحفى أحمد أيوب ، رئيس تحرير مجلة المصور، إن المجلة قدمت تجربة جديدة تحدث لأول مرة و هي أنه تم تنفيذ 4 أعداد كاملة تنفيذيا و تحريرا و إخراجا و ديسكا " أونلاين"، مضيفا أن التواصل و العمل كان عبر الواتس آب و الايميل و الماسنجر .

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وأضاف أحمد أيوب ، أن البعض كان يرى أن هذا الأمر مستحيلا و لكن تم إنجازه في هدوء و بأقل الإمكانيات بفضل كرم الله و جهد عدد من الزملاء أبناء مجلة المصور المخلصين المبدعين المحبين للعمل والذين يستحقون أن اشكرهم بالاسم ، متابعا :" التجربة فرضتها أزمة كورونا ، لكننا حولناها إلى طريقة عمل تخرج عن إطار الأسلوب التقليدي الذى تعودنا عليه فى تنفيذ المطبوعات ، التجربة اثبتت أنه يمكن مع بعض الإمكانيات ودعم القدرات التقنية أن يتم تنفيذ العمل الصحفى كله بدون استهلاك الكثير من الخامات المرهقة ماليًا للمؤسسات والتى تهدر خلال مرحلة تنفيذ المطبوعات مثل الورق والأحبار والكهرباء وغيرها كما أنها تستغرق وقتا أقل فى التنفيذ وكل هذا قد يوفر ما لا يقل عن ١٥ بالمائة من حجم الإنفاق فى المطبوعات ".

و ذكر الكاتب الصحفى أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور ، أن التجربة التى نجحت فيها مجلة المصور قابلة للتطبيق فى كل المطبوعات لتكون بداية حقيقية للتحول الرقمي الشامل .