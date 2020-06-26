شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: جارى إصلاح العطل بموقع الهيئة للاستعلام عن العلاوات الخمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لإصلاح العطل الفنى بموقع الهيئة، الذي تعرض له الموقع، بعد ساعات من بدء عمله صباح أمس الخميس، ويقوم مسؤلى الهيئة حاليا، من خلال القسم الفنى والتكنولوجي، بالعمل على تفعيل الموقع، حيث يرجح أن كثرة الدخول على الموقع سبب العطل الفنى، كما يتم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس المجمدة على موقع الهيئة، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة ومن المرجح أن يعمل الموقع بشكل فعال يوم الأحد المقبل.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد تقدمت لأصحاب المعاشات بالاعتذار عن وجود مشكلة تقنية في الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمخصص للاستعلام عن العلاوات الخاصة .

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واوضحت الوزارة أن المشكلة التقنية حدثت نتيجة الإقبال الشديد من ملايين المستخدمين الراغبين في الاستعلام عن العلاوات الخاصة، ما أدى إلى حدوث عطل فني وتوقف الموقع مؤقتا وقد تم حل المشكلة التقنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجارى العمل علي زيادة سرعة تقديم الخدمة خلال الساعات القادمة

وتهيب الوزارة بالمواطنين وأصحاب المعاشات غير المعنيين بالعلاوات الخاصة عدم الدخول على الموقع خلال الساعات القادمة لإتاحة الفرصة لتخفيف الضغط وتحسين جودة خدمة الاستعلام عن العلاوات.

جدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أن صرف العلاوات الخمسة جاء وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى ٣٥ مليار جنيه. ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤ مليون مواطن، منهم ١.٩٠٩مليون من القطاع الحكومي وحوالي ٥٢٤ ألف من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيه وبإجمالي تكلفة 25مليار جنيه.