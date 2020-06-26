شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وداعا ألا صلوا فى رحالكم.. بيوت الله تستقبل المصلين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فرض الحظر مع ظهور فيروس كورونا فى مصر ومحاولات الدولة للسيطرة عليه، فرضت الحكومة مجموعة من القرارات كان من بينها وقف الصلوات الجماعية بالمساجد، وقتها تغيرت صيغة الأذان وتمت إضافة جملة ألا صلوا فى رحالكم أو ألا صلوا فى بيوتكم.

وتم تخيير المؤذن وفقا لجموع الفقهاء فإما أن يختم بها الأذان أو يستبدلها بجملة حى على الصلاة وهى صيغة يتم اللجوء إليها فى حالة وجود عذر .

وفى الفيديو التالى نستعرض مزيد من التفاصيل..