شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه غدا عن عدة مناطق بالغربية لمدة 5 ساعات بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، عن قطع وضعف المياه عن مناطق: (حى أول طنطا- الكفور القبلية)، وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباح غدا السبت وحتى الساعة 1 من ظهر نفس اليوم، وذلك لنظرأ لأعمال الصيانة بمحطة المياه المرشحة الملاحية بطنطا، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

كان المهندس عادل عطية سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي الغربية، قد تفقد أعمال إنشاء محطة صرف صحي منطقة الإذاعة بطنطا، وخلال الجولة تم إزالة المعوقات الموجودة بالمشروع لمتابعة وإزالة المعوقات الموجودة بالمشروع وشدد رئيس الشركة على سرعة إنهاء الأعمال للاستفادة من المشروع حيث أن المشروع ضمن مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

من ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية،، أنه تم إنجاز 30% من أعمال تطوير 7 مناطق عشوائية بنطاق المحافظة ، والتي تشمل 5 مناطق بمدينة طنطا و2 منطقة بمدينة المحلة الكبرى بتكلفة 411 مليون جنيه، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.

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وقال نائب محافظ الغربية، أنه تم مناقشة الجدول الزمنى للمشروع والتوجيه بدفع القيمة المقدمة، جاء ذلك بحضور ممثلين لكافة الجهات المشاركة في المشروع مضيفا: صندوق تطوير العشوائيات والاستشاريين والمشرفين وجميع المسؤليين عن المرافق ( مياه - كهرباء - غاز - اتصالات) .