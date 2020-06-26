شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يتأكد من إجراء تعقيم اللجان والمعامل قبل امتحان الدبلومات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم، استعدادات اللجان للامتحانات العملية للدبلومات الفنية (الدور الأول)، والتي من المقرر عقدها غدًا السبت الموافق 27 يونيو 2020، للتأكد من تطبيق والالتزام بالمعايير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وزار نائب الوزير للتعليم الفني، مدارس باحثة البادية الثانوية التجارية (بنات)، ومدرسة طلعت جرب الثانوية الصناعية (بنين)، ومدرسة العباسية الثانوية الفندقية المتقدمة، ومدرسة العباسية الثانوية الصناعية (بنات)، ورافقه في الجولة الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

وحرص الدكتور مجاهد، على التأكد من إجراء تعقيم اللجان والمعامل قبل الامتحان، وارتداء أدوات الوقاية الشخصية (قناع الوجه، الكمامة، قفاز اليد)، واستخدام أدوات التعقيم التى سيتم توزيعها على الطلاب، وإجراء فحص درجة حرارة الطلاب والحرص على التباعد الاجتماعي.

ويؤدي أكثر من 650 ألف طالب/طالبة امتحانات المواد العملية والمعملية، والتي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1377 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية.