شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الخليج 365 داخل منزل المتهم بإلقاء زوجته المصابة بكورونا من الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز حادث سقوط سيدة من الطابق الخامس في المطرية بالقاهرة مساحة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكد بعض رواد السوشيال ميديا إلقاء زوجها لها بسبب إصابتها بفيروس كورونا، فيما أكد آخرون أن الخلافات الزوجية وراء الحادث.

الخليج 365 انتقل لـ"عش الزوجية" مسرح الأحداث، لتوثيق حقيقة الحادث، حيث قال شقيق المتهم "م.ع":" إن الخلافات الزوجية بين شقيقي زوجته لم تهدأ على مدار تسع سنوات، مدة زواجهما، بسبب إهمالها واستيلاءها على أمواله باستمرار.

وأضاف شقيق المتهم: "الزوجة ألقت بنفسها من الطابق الخامس عبر نافذة الشقة بمحض إرادتها، وأن شقيقي لطم على وجهه بعد سقوطها أرضاً"، نافياً إصابتها بكورونا، وأنهم عرفوا بذلك من مواقع التواصل الإجتماعي.

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وعلى الجانب الآخر، اتهمت الزوجة زوجها بالقائها من الطابق الخامس، مؤكده أنه دائم التعدي عليها بالضرب بسبب الخلافات الزوجية، وأنها تركت منزل الزوجية عدة مرات قبل الحادث.



شقة الزوجية



غرفة النوم بشقة الزوجية