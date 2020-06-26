- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الخليج 365 داخل منزل المتهم بإلقاء زوجته المصابة بكورونا من الخامس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز حادث سقوط سيدة من الطابق الخامس في المطرية بالقاهرة مساحة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكد بعض رواد السوشيال ميديا إلقاء زوجها لها بسبب إصابتها بفيروس كورونا، فيما أكد آخرون أن الخلافات الزوجية وراء الحادث.
الخليج 365 انتقل لـ"عش الزوجية" مسرح الأحداث، لتوثيق حقيقة الحادث، حيث قال شقيق المتهم "م.ع":" إن الخلافات الزوجية بين شقيقي زوجته لم تهدأ على مدار تسع سنوات، مدة زواجهما، بسبب إهمالها واستيلاءها على أمواله باستمرار.
وأضاف شقيق المتهم: "الزوجة ألقت بنفسها من الطابق الخامس عبر نافذة الشقة بمحض إرادتها، وأن شقيقي لطم على وجهه بعد سقوطها أرضاً"، نافياً إصابتها بكورونا، وأنهم عرفوا بذلك من مواقع التواصل الإجتماعي.
وعلى الجانب الآخر، اتهمت الزوجة زوجها بالقائها من الطابق الخامس، مؤكده أنه دائم التعدي عليها بالضرب بسبب الخلافات الزوجية، وأنها تركت منزل الزوجية عدة مرات قبل الحادث.
شقة الزوجية
غرفة النوم بشقة الزوجية
محرر الخليج 365 بمسرح الجريمة
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الخليج 365 داخل منزل المتهم بإلقاء زوجته المصابة بكورونا من الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.