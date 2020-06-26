شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس النواب البحريني: مصر هي صمام الأمان لمنطقة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت زينب عبد الأمير عضو مجلس النواب بمملكة البحرين، عن رفضها لأي تهديد يمس أمن مصر وسيادتها، مؤكدة أن القاهرة هي صمام الأمان لمنطقة الشرق الأوسط، بفضل ما تلعبه مصر من دور محوري في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي.

وأضافت النائبة زينب عبد الأمير قائلة، أن الكل يعلم أن مصر هي ركيزة أساسية للاستقرار للمنطقة، لما تحمله من ثقل استراتيجي وأمني بالمنطقة، مؤكدة أن وقوف مملكة البحرين بجانب مصر الشقيقة ضد جميع ما يمس أمنها القومي ليس بمستغرب على المملكة، وقالت: "كلنا معكم قلبا وقالبا.. واللي يمس القاهرة يمسنا"، فنحن نتشارك مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية وحدة المصير، والخطر الذي يتربص بها هو نفسه الذي يُهددنا، لذلك فأن نُبادر بالدفاع عن أمن مصر ومصالحها هو واجب نحن مدركون لأهمية القيام به، سواء بالوسائل الدبلوماسية أو حتى العسكرية إذا تطلب الأمر، فنحن لا ننسى المواقف المُشرفة لجمهورية المصر العربية، قيادةً وشعبًا في الوقوف ومساندة مملكة البحرين ضد ما عانت منه مملكة البحرين وتُعانيه من مُخططات إرهابية.

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وعبرت زينب عبد الأمير عن شجبها التدخل التركي في ليبيا الشقيقة وإرسالها قوات عسكرية، فذلك أمر محل إدانة من الجميع في مملكة البحرين كونه يمثل تصعيدا خطيرا يهدد جميع دول المنطقة، وخصوصًا جمهورية مصر العربية الشقيقة، ولها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها من شر الأطماع التركية في الدول العربية.