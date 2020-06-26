شكرا لقرائتكم خبر عن "إخفاء التليفون فى الظهر" أحدث حيل طلاب الثانوية العامة لإدخال الأجهزة للجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حيلة جديدة وحديثة للغشاشين من طلاب الثانوية العامة، لجأ أحد الطلاب إلى إخفاء التليفون المحمول فى ظهره، لتسريبه داخل لجنة الامتحان، وقالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، إن فريق الغش الإلكترونى وأعضاء اللجنة، تمكنوا من كشف حيلة الطالب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالب.

وأوضحت المصادر أن الطالب تم ضبطه أمس أثناء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وكان رئيس امتحانات الثانوية العامة، نفى ما تداولته إحدى صفحات الفيس بوك، بشأن نقل اللجنة الفنية لواضعى امتحان اللغة الأجنبية الأولى الأسئلة من كتب خارجية، أو إحالة أعضائها للتحقيق وتوزيع درجات القطعة والمحادثة على باقى الامتحان، قائلا: هذا الحساب مزور ولا يخصني نهائيا، وسوف أبلغ الجهات الأمنية فورا، وأطلب من جميع الزملاء عدم الانضمام إليه، وكل ما نشر عليه عار تماما من الصحة.

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وأدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، صباح أمس، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 619 ألف و221 طالب وطالبة داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، حيث أدى 577 ألفا و503 طلاب وطالبة امتحان اللغة الإنجليزية، و22 ألفا و223 طالبا وطالبة امتحان اللغة الفرنسية، و19 ألفا و495 طالبا وطالبة امتحان اللغة الألمانية.