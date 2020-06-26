المطار يستقبل 820 من المصريين العالقين بـ 4 دول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، 5 رحلات طيران استثنائية على متنها نحو 820 من المصريين العالقين، بالسعودية، والكويت، والإمارات، والسودان، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر بالمطار، وصلت رحلة نظمتها شركة مصر للطيران قادمة من مدينة دبي، على متنها 158 راكبا، ورحلة الخطوط الكويتية القادمة من الكويت وعلي متنها 220 راكبا مصريا، ورحلة للخطوط السعودية قادمة من جدة وعلى متنها 184 راكبا، ورحلة خطوط العربية للطيران القادمة من مدينة الشارقة وتقل 174 راكبا ، ورحلة خطوط بدر للطيران القادمة من الخرطوم والتي تقل 84 راكبا من المصريين .

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما .