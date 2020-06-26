محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي، الطبيب الشاب محمد يحيى عبدالحميد، والذي وافته المنية إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الطبيب دفعة 2018 جامعة الزقازيق، مقدمة خالص التعازي لأسرته الكريمة ولكل زملائه.
في سياق آخر، تعقد نقابة الأطباء مؤتمرًا صحفياً غدًا السبت؛ لعرض رؤية النقابة بخصوص تضحيات الأطباء وبطولاتهم في مواجهة كورونا، وأزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طبيب شاب بأزمة قلبية.. والنقابة تنعاه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.