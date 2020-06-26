رئيس الشركة المُنتجة للقاح إكسفورد بمصر: دخلنا المراحل النهائية.. وتأمين إنتاج 2 مليار جرعة (حوار)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حاتم الورداني، الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" العالمية بمصر، إنه تم تأمين قدرة التوريد العالمية لتتجاوز 2 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا، الذي تعكف الشركة على تطويره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية.

وأضاف "الورداني" في حوار لمصراوي، أن التجارب المبدئية للقاح "مُبشرة"، ولهذا دخلنا في المراحل النهائية منها وفي انتظار النتائج واعتمادها لبدء توزيعه، موضحًا أن الشركة تدعم التواصل المباشر بين الجهات المختصة في مصر مع التحالفات العالمية المسئولة عن التوزيع العادل للقاح على مستوى الدول المختلفة.. وإلى نص الحوار:

في البداية.. إلى أي مدى وصلت مراحل اللقاح الذي تعكفون على تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد؟

حتى الآن، تم تأمين قدرة التوريد العالمية لتتجاوز 2 مليار جرعة، وسيتم التمويل عن طريق الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات العالمية المختلفة، كما أعلنت جامعة أكسفورد مؤخرًا بدء تجارب المراحل النهائية للقاح في حوالي 10 آلاف متطوع بالغ بإنجلترا، ومن المخطط أيضًا أن تشمل هذه المرحلة 30 ألف متطوع في الولايات المتحدة.

ما دور جامعة أكسفورد في هذه التجارب حاليا؟

شركة أسترازينيكا العالمية عقدت اتفاقية تعاون مع أوكسفورد لتطوير وطرح مصل للحد من الإصابة بفيروس كورونا، وهذا البروتوكول يهدف لتوفير المصل المحتمل للمرضى، والذي طوره معهد جينر التابع لجامعة أوكسفورد.

وبناء على التعاون ستعمل الشركة على تطوير المصل، بالإضافة إلى تصنيعه وطرحه في جميع أنحاء العالم.

ما النتائج الأولية للتجارب السريرية بشأن سلامة وفاعلية اللقاح؟

التجارب المبدئية مبشرة، ولهذا دخلنا في المراحل النهائية منها ونحن في انتظار نتائجها واعتمادها.

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وما تفاصيل هذه التجارب وأين تجرى؟

بدأت تجربة سريرية للمرحلة الأولى / الثانية من اللقاح في أبريل بالمملكة المتحدة لتقييم السلامة والاستجابة المناعية لدى أكثر من ألف متطوع سليم تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا عبر عدة مراكز تجريبية في جنوب إنجلترا.

بعد المراجعة الناجحة لبيانات السلامة الأولية والاستجابة المناعية، ينتقل اللقاح إلى المراحل النهائية في المملكة المتحدة. ويتضمن برنامج التطوير الإكلينيكي العالمي أيضًا تجربة كبيرة منفصلة للمرحلة الثالثة في الولايات المتحدة تضم 30 ألف متطوع.

وفي مطلع يونيو الجاري، وافقت وكالة تنظيم الصحة البرازيلية على إدراج البرازيل في التجارب السريرية المتأخرة بعدد 2000 متطوع، بدعم من أكسفورد وأسترازينيكا.

متى نستطيع القول إن اللقاح سيكون متاحًا بشكل نهائي؟

دعنا نؤكد أنه سيتم طرح اللقاح بمجرد الانتهاء من تجاربه، واعتماده والموافقة عليه من الهيئات العالمية وننتظر ذلك حالياً.

ما خطتكم لتسويق اللقاح وتوزيعه بشكل عادل بين دول العالم؟

بدعم من تحالف ابتكارات التأهب الوبائي، والتحالف العالمي للقاحات، ومنظمات أخرى في مجال الصحة العالمية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، سيحدد التحالف العالمي الهادف إلى الإسراع بتوفير التشخيص أو العلاج ضد كورونا، آلية ما يعرف بالتوزيع العادل للقاحات مرض "كوفيد -19" الآمنة والفعالة بمجرد توافرها.

ويتمثل أحد المبادئ الأساسية لهذا "التحالف العالمي" في تمكين الوصول العادل للقاحات والعلاجات الأخرى إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك عبر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهو مبدأ متوافق مع قيم شركتنا.

لنتحدث عن مصر على وجه التحديد.. متى يتم توفيره بمصر والكمية المتوقعة؟

فور اعتماد اللقاح من الهيئات العالمية وفي ظل سياسة التوزيع العادل، يتم تقديم طلبات الحكومات ومنها مصر، عن طريق التحالف العالمي للقاحات لضمان عدالة التوزيع العالمي واستيفاء متطلبات الدول الأكثر حاجة.

هل حدث تواصل معكم من مسؤولين مصريين لحجز دفعات من اللقاح؟

نحن ندعم التواصل المباشر بين الجهات المختصة في مصر مع التحالفات العالمية المسئولة عن التوزيع العادل للقاح على مستوى الدول المختلفة.