مصادرة 5 آلاف فلتر زيت سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 5 آلاف فلتر زيت سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بمنطقة البساتين.

كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من (فلاتر زيوت السيارات) مجهولة المصدر وبدون بيانات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالتفتيش عُثر داخل المخزن على 5 آلالف فلتر زيت سيارات "مختلفة الأنواع" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة.