ضبط 12 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط مالك شركة "غير مرخصة" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (12125 قطعة مستلزمات طبية "شكاكة، كحولية، خافض لسان، وريدي، قسطرة") مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على صحة المواطنين لطرحها للبيع للجمهور، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتولت النيابة التحقيق.

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