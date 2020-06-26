أخبار مصر | آية حجازي في مرمى انتقادات السوشيال ميديا: "الدولارات بتخليكي تهلي علينا تاني"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر آية حجازي في مرمى انتقادات السوشيال ميديا: "الدولارات بتخليكي تهلي علينا تاني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آية حجازي مستنكرين تدخلها في شئون مصر، قائلين: "ايه دخلك في شئون مصر.. هو إنتي مش بعتي الجنسية المصرية عشان تهربي من العقاب على جرايمك.. ولكن لازم تعرفي إن لما مصلحتهم منك تخلص هيرموكي والسبوبة اللي إنتي عايشة فيها هاتخلص بس للأسف مش هتلاقي دولة تلمك بعد كده".

وتابع المغردون: "لازم نعرف إن طالما الأخت آية حجازي رجعت تهل علينا يبقى لازم نعرف إن فيه صرفية دولارات جديدة جتلها خلتها تلهث زى الكلاب وتجرى تهاجم مصر".

واستطرد النشطاء: "على فكرة يا آية الناس كلها عارفة جرايمك وخليكي فاكرة اللى إنت عملتيه في الأطفال.. مسيرهم يكبروا وفي ناس منهم ها يدوروا عليكي عشان يخلصوا حسابهم منك وساعتها مش هاينفع ندمك".

واختتم الرواد: "على فكرة يا آية.. أهلك بيستعروا منك وبينكروكي ولما هاتحتجيهم مش هيبصوا في وشك من كتر الأرف من خيانتك".