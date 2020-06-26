أخبار مصر | "قصة دفاع القدماء عن الصحراء".. جولة بين روائع متحف مرسى مطروح الأثري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "قصة دفاع القدماء عن الصحراء".. جولة بين روائع متحف مرسى مطروح الأثري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر محافظة مرسى مطروح أحد أهم المدن الساحلية والتي تستقبل مختلف أنواع السياحة سواء ترفيهية أو ثقافية، وفي الجانب الثقافي اعتنت الدولة المصرية بالمحافظة حيث افتتحت فيها متحفين يضمان الكثير من نوادر الآثار المصرية.

والمتحف الأول بها وهو متحف مطروح الأثري، والذي افتتحه السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠١٨م، وهو جزءً من مكتبة مصر العامة في المحافظة.

يضم المتحف 1000 قطعة أثرية تلقي الضوء على مدينة مطروح وتاريخها على مر العصور، حيث تحكي تلك القطع الأثرية تاريخ ملوك قدماء المصريين وتأمينهم للحدود الغربية في الصحراء عن طريق إقامة الحصون والقلاع.

كما تعرض القطع لمعبودات الصحراء، ودور مطروح البحري في الصيد والتجارة وعلاقاتها مع جيرانها في الشمال والغرب، إضافة إلى دور الملوك في بناء المعابد واهتمامهم بالزينة والجمال.

وهذه القطع الألف هي نتاج أعمال الحفائر الأثرية المستمرة في المنطقة حيث قامت العديد من البعثات بالكشف عنها واستخراجها.

الجدير بالذكر أن متحف مطروح هو أحد المتاحف التي سيتم فتحها لاستقبال الزيارة أول يوليو القادم، حيث أن محافظة مطروح ضمن المحافظات التي وقع عليها الاحتيار لاستقبال السياحة الوافدة مطلع الشهر القادم، إلى جانب محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقد قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، و30 من مراسلي الصحف والوكالات العالمية، بجوله تفقدية للمتحف صباح اليوم الجمعة لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي اعتمدها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لإعادة افتتاحهما ضمن قرارات مجلس الوزراء بعودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو.