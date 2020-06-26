أخبار مصر | "قصة دفاع القدماء عن الصحراء".. جولة بين روائع متحف مرسى مطروح الأثري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "قصة دفاع القدماء عن الصحراء".. جولة بين روائع متحف مرسى مطروح الأثري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعتبر محافظة مرسى مطروح أحد أهم المدن الساحلية والتي تستقبل مختلف أنواع السياحة سواء ترفيهية أو ثقافية، وفي الجانب الثقافي اعتنت الدولة المصرية بالمحافظة حيث افتتحت فيها متحفين يضمان الكثير من نوادر الآثار المصرية.
والمتحف الأول بها وهو متحف مطروح الأثري، والذي افتتحه السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠١٨م، وهو جزءً من مكتبة مصر العامة في المحافظة.
يضم المتحف 1000 قطعة أثرية تلقي الضوء على مدينة مطروح وتاريخها على مر العصور، حيث تحكي تلك القطع الأثرية تاريخ ملوك قدماء المصريين وتأمينهم للحدود الغربية في الصحراء عن طريق إقامة الحصون والقلاع.
كما تعرض القطع لمعبودات الصحراء، ودور مطروح البحري في الصيد والتجارة وعلاقاتها مع جيرانها في الشمال والغرب، إضافة إلى دور الملوك في بناء المعابد واهتمامهم بالزينة والجمال.
وهذه القطع الألف هي نتاج أعمال الحفائر الأثرية المستمرة في المنطقة حيث قامت العديد من البعثات بالكشف عنها واستخراجها.
الجدير بالذكر أن متحف مطروح هو أحد المتاحف التي سيتم فتحها لاستقبال الزيارة أول يوليو القادم، حيث أن محافظة مطروح ضمن المحافظات التي وقع عليها الاحتيار لاستقبال السياحة الوافدة مطلع الشهر القادم، إلى جانب محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وقد قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، و30 من مراسلي الصحف والوكالات العالمية، بجوله تفقدية للمتحف صباح اليوم الجمعة لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي اعتمدها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لإعادة افتتاحهما ضمن قرارات مجلس الوزراء بعودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو.
خروج 403 مصابين بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.