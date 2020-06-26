أخبار مصر | رواد السوشيال ميديا يفتحون النار على "ليلى سويف"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رواد السوشيال ميديا يفتحون النار على "ليلى سويف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رواد السوشيال ميديا رسالة حادة إلى ليلى سويف وبناتها ، مطالبين إياها بالاهتمام بتربية بناتها.

وقال رواد السوشيال ميديا في الرسالة الحادة إلى ليلى سويف وبناتها، «انتي بتقولى على نفسك أستاذة ودكتورة جامعية.. فكيفٍ لم تهتمي بتربية بناتك.. ألم تسمعي كم الإسفاف وقلة الأدب والألفاظ اللي بيستخدموها بناتك على منصة إلكترونية يستخدمها الكل.. الأولى بيكي كنتي تربيهم تربية سليمة وتعليمهم يتكلموا إزاى بدل ما تقعدي تعيطى عليهم وتقرفينا عشان بنات مش متربين».

وأضاف رواد السوشيال ميديا «كان فيه زمان مقولة ااسمها لسانك حصانك إن صنته صانك لازم تفهمي يا مدام ليلى إن اللى بيحصل ده نتاج قلة الأدب والتربية، كمان فضيحتك بقت بجلاجل بعد ما الكل عرف خدمتك للإخوان اللي الشعب لفظهم إلى مزبلة التاريخ وتقريبًا حضرتك عايزة تنوري جنبهم في نفس ذات المزبلة».

وواصل رواد السوشيال ميديا الهجوم على ليلى سويف وبناتها، وتسألوا «سؤال حائر.. إزاى الست دي متسابة تدرس لطلاب في الجامعة.. هو إحنا خلصنا من الإسفاف عشان نسيب الطلبة دول لواحدة زي دي فشلت في إنها تربي بناتها عشان تعلمهم».