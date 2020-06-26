أخبار مصر | قبل فتحهما للزيارة.. وزير السياحة والآثار يتفقد إجراءات متاحف مطروح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل فتحهما للزيارة.. وزير السياحة والآثار يتفقد إجراءات متاحف مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، متحفي مطروح القومي وكهف روميل لمتابعة الإجراءات الاحترازية، التي اعتمدها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار؛ لإعادة افتتاحهما ضمن قرارات مجلس الوزراء بعودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو.

وجاء ذلك خلال جولة الوزير بمحافظة مطروح، والتي رافقه فيها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، و30 من مراسلي الصحف والوكالات العالمية.

ومتحف مطروح القومي يعتبر ثمرة التعاون بين الوزارة والمحافظة على حد سواء، ويضم 1000 قطعة أثرية، أما متحف كهف روميل فيضم مجموعة من الأسلحة الحربية التي استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية.