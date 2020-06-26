أخبار مصر | الجامع الأزهر يفتح أبوابه لاستقبال المصلين ابتداءً من الغد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الجامع الأزهر يفتح أبوابه لاستقبال المصلين ابتداءً من الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل الجامع الأزهر، بدءًا من الغد، جموع المصلين، لأداء الصلوات الخمس في رحابه، وذلك ابتداءً من يوم غد السبت، وفق ما أعلنته إدارة الجامع الأزهر الشريف في بيان اليوم الجمعة.

وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أهابت إدارة الجامع الأزهر بالمصلين ضرورة مراعاة ما يلي:

１- حضور كل مصلٍّ إلى رحاب الجامع الأزهر متوضئًا؛ حيث سيتم غلق دورات المياه والميضأة الخاصة بالجامع.

２- الدخول عبر البوابات المخصصة للتعقيم.

３- دخول كل مصلٍّ مرتديًا كمامة.

４- إحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به بعد التأكد من تعقيمها جيدًا.

５- الالتزام بالتباعد بين المصلين بحيث لا تقل المسافة بين كل مصلٍّ وآخر عن المتر.

６- عدم المكوث في الجامع بعد أداء الصلاة.

７- عدم التجول في صحن الجامع وأروقته من غير داعٍ.

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كما أشارت إدارة الجامع الازهر إلى أن الأنشطة العلمية والدعوية التي يزاولها الجامع الأزهر الشريف ستظل على توقفها لحين إشعار آخر، داعية المولى -عز وجل- أن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين.