أخبار مصر | أشرف صبحي: "جاهز أساعد" مبادرة من شباب الوزارة نتيجة إدراكهم لمسئولياتهم المجتمعية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي: "جاهز أساعد" مبادرة من شباب الوزارة نتيجة إدراكهم لمسئولياتهم المجتمعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مباردة "جاهز أساعد" التي اقترحها شباب العاملين بالوزارة هي نتيجة وعيهم وإدراكهم لمسئولياتهم المجتمعية اتجاه زملائهم، واتجاه الدولة في ظل ظروف طارئة تمر بها البلاد.
وطالب الوزير، الشباب المصري بتبني المبادرة كُلٍ داخل مؤسسته التي يعمل بها والتي سيكون لها عظيم الأثر كصورة من صور التكافل الاجتماعي بين أسر العاملين والمصابين.
وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم مبادرة "جاهز أساعد" والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة وتخفيف العبء عن العاملين بديوان عام الوزارة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "
وكان وزير الشباب والرياضة تبنى المبادرة التى اقترحها شباب العاملين بالوزارة برسالة تضامن على جروب الواتس آب الخاص بالعاملين بالوزارة قائلا "جاهز أساعد" ومشاركته في المبادرة.
وترتكز المبادرة على فتح الباب أمام الشباب العاملين بالوزارة لمساعدة زملائهم وأسرهم سواء في المستشفيات أو العزل المنزلي لتكون بمثابة رسالة تضامن بين موظفي وزارة الشباب والرياضة كأسرة واحدة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد ولمواجهة الأزمة.
ووضعت الوزارة خطة لتنفيذ المبادرة بتشكيل مجموعة من اللجان للإشراف على تنفيذ المبادرة تتمثل في لجان الدعم النفسي والمعنوي، والتبرعات، والتجهيزات الطبية، والانتقالات، والعلاقات العامة والإعلام.
وتقدم مبادرة جاهز اساعد أيضا حقيبة طبية تحتوى على جميع المستلزمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها المريض المصاب بفيروس كورونا والتي تشمل علبة ماسك طبي " كمامات "، علبة قفازات طبية، لتر كحول 70%، فيس شيلدر، واقي حذاء، أكياس قمامة، علبة أطباق ورق، علبة معالق بلاستيك، علبة أكواب كرتون، علبة مناديل معقمة كبيرة، علبة مناديل ورق، بالاضافة إلى بعض الأدوية بخلاف مجموعة من المتابعات والدعم المعنوي والنفسي للمصابين وأسرهم، وسائل النقل.
وتضم مجموعة التواصل الاجتماعى لشباب الوزارة أكثر من 300 شاب من العاملين بالوزارة ويتفاعل معهم الدكتور أشرف صبحى بشكل يومي ولحظى في مختلف القضايا والموضوعات التي تثار خلال المناقشات فضلًا عن مقترحات المشروعات والبرامج التي يتم مناقشتها وتنفيذ العديد منها من خلال القطاعات التنفيذية للوزارة.
خروج 403 مصابين بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.