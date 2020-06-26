أخبار مصر | أشرف صبحي: "جاهز أساعد" مبادرة من شباب الوزارة نتيجة إدراكهم لمسئولياتهم المجتمعية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي: "جاهز أساعد" مبادرة من شباب الوزارة نتيجة إدراكهم لمسئولياتهم المجتمعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مباردة "جاهز أساعد" التي اقترحها شباب العاملين بالوزارة هي نتيجة وعيهم وإدراكهم لمسئولياتهم المجتمعية اتجاه زملائهم، واتجاه الدولة في ظل ظروف طارئة تمر بها البلاد.

وطالب الوزير، الشباب المصري بتبني المبادرة كُلٍ داخل مؤسسته التي يعمل بها والتي سيكون لها عظيم الأثر كصورة من صور التكافل الاجتماعي بين أسر العاملين والمصابين.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم مبادرة "جاهز أساعد" والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة وتخفيف العبء عن العاملين بديوان عام الوزارة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "

وكان وزير الشباب والرياضة تبنى المبادرة التى اقترحها شباب العاملين بالوزارة برسالة تضامن على جروب الواتس آب الخاص بالعاملين بالوزارة قائلا "جاهز أساعد" ومشاركته في المبادرة.

وترتكز المبادرة على فتح الباب أمام الشباب العاملين بالوزارة لمساعدة زملائهم وأسرهم سواء في المستشفيات أو العزل المنزلي لتكون بمثابة رسالة تضامن بين موظفي وزارة الشباب والرياضة كأسرة واحدة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد ولمواجهة الأزمة.

ووضعت الوزارة خطة لتنفيذ المبادرة بتشكيل مجموعة من اللجان للإشراف على تنفيذ المبادرة تتمثل في لجان الدعم النفسي والمعنوي، والتبرعات، والتجهيزات الطبية، والانتقالات، والعلاقات العامة والإعلام.

وتقدم مبادرة جاهز اساعد أيضا حقيبة طبية تحتوى على جميع المستلزمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها المريض المصاب بفيروس كورونا والتي تشمل علبة ماسك طبي " كمامات "، علبة قفازات طبية، لتر كحول 70%، فيس شيلدر، واقي حذاء، أكياس قمامة، علبة أطباق ورق، علبة معالق بلاستيك، علبة أكواب كرتون، علبة مناديل معقمة كبيرة، علبة مناديل ورق، بالاضافة إلى بعض الأدوية بخلاف مجموعة من المتابعات والدعم المعنوي والنفسي للمصابين وأسرهم، وسائل النقل.

وتضم مجموعة التواصل الاجتماعى لشباب الوزارة أكثر من 300 شاب من العاملين بالوزارة ويتفاعل معهم الدكتور أشرف صبحى بشكل يومي ولحظى في مختلف القضايا والموضوعات التي تثار خلال المناقشات فضلًا عن مقترحات المشروعات والبرامج التي يتم مناقشتها وتنفيذ العديد منها من خلال القطاعات التنفيذية للوزارة.