أخبار مصر | وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة من دارسي أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة من دارسي أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، والتي تضم الدورات (43) من كلية الحرب العليا، والدورة (49) من كلية الدفاع الوطني والدورة العليا لكبار القادة، والدورة (21) للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية، والدورة الخامسة لماجستير العلوم السياسية والاستراتيجية، والدورة الأولى لتنمية مهارات وقدرات كبار القادة.

كذلك تخريج الدورات (69) أركان حرب عام والـدورة (42) أركان حرب تخصصي قوات بحرية، والدورتين (41) أركان حرب تخصص قوات جوية وقوات دفاع جوي وضمت تلك الدورات عدد من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين على حد سواء، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وبدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان تناول ما تقدمه الأكاديمية وكلية القادة والأركان من إسهامات علمية وبحثية، وما تم تنفيذه خلال العام الجاري من دورات تدريبية مختلفة وتطور أدائهما في إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي.

وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة بكل من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، أعقبه إعلان مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين، وقام القائد العام بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديرًا لتفوقهم خلال دراستهم بالأكاديمية.

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وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وتمنياته لهم بالتوفيق.

وأكد القائد العام، أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا نموذجًا للعمل والاجتهاد والعطاء من أجل الوطن بما يحمله أبنائها من قيم الشجاعة والتضحية، وأنها ستبقى دائما سندًا لقضايا أمتها العربية والإسلامية مشيرًا إلى ضرورة المحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات والأزمات التى تشهدها المنطقة لحماية ركائز الأمن القومى المصري.

وهنأ القائد العام الخريجين على ما حققوه من إنجازات طوال دراستهم بالكلية، وأوصاهم بضرورة استكمال سعيهم إلى العلم والمعرفة، مؤكدًا على حرص القوات المسلحة على مواكبة التطور في نظم إعداد وتأهيل القادة والضباط ووضع الأسس والبرامج العلمية التى تعظم إمكاناتها المادية والبشرية استنادًا على عقول تتسلح بالعلم والمعرفة والعمل الجاد والإستعداد الدائم لحماية أمن الوطن وصون مقدساته.

وأشار، إلى أن القوات المسلحة المصرية تعد اليوم قوات عصرية حديثة تحتل مكانة مرموقة بين جيوش العالم بما تمتلكه من أسباب القوة الأمنية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور ما يمكنها من الوفاء بمسئولياتها ومهامها التاريخية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.