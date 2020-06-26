أخبار مصر | وزيرة البيئة: نجاح مبادرة اتحضر للأخضر في أول نشاطها

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة: نجاح مبادرة اتحضر للأخضر في أول نشاطها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن نجاح مبادرة اتحضر للأخضر في أول أنشطتها لحماية التنوع البيولوجي بالبحر الأحمر في إزالة من 14 طن مخلفات خلال أربع أيام فقط، وذلك من خلال محميات البحر الأحمر وبالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وغرفه الغوص والأنشطة البحرية وجمعية هيبكا.
ولفت فؤاد، إلى أن مبادرة الوزارة اتحضر للأخضر تحت رعاية رئيس الجمهورية، قد بدأت نشاطها لحماية التنوع البيولوجي بتنفيذ حملة نظافة موسعة لقاع البحر الأحمر لمدة 10 أيام بداية من الموافق 19 يونيو وتستمر إلى 29 يونيو للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية بالتعاون مع شركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والقطاع السياحي في الأنشطة البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المخلفات التي تم استخراجها من الميناء السياحي قد تنوعت بين البلاستيكية والزجاجية والمعدنية والخشبية وغيرها وقد تم نقلها إلى المدفن الصحي للتخلص منها بصورة آمنة.
وأعرب المشاركين في الحملة على امتنانهم لجهود الوزارة لتطوير المحميات وحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية وهو ما يحقق حماية البيئة مع تنمية روافد السياحة البيئية.
وتراوح عدد المشاركين في الحملة من الغطاسين بين 13 إلى 17 غطاس في اليوم الواحد مع اتخاذهم كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2533 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".