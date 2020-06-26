أخبار مصر | وزيرة البيئة: نجاح مبادرة اتحضر للأخضر في أول نشاطها

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة: نجاح مبادرة اتحضر للأخضر في أول نشاطها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن نجاح مبادرة اتحضر للأخضر في أول أنشطتها لحماية التنوع البيولوجي بالبحر الأحمر في إزالة من 14 طن مخلفات خلال أربع أيام فقط، وذلك من خلال محميات البحر الأحمر وبالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وغرفه الغوص والأنشطة البحرية وجمعية هيبكا.

ولفت فؤاد، إلى أن مبادرة الوزارة اتحضر للأخضر تحت رعاية رئيس الجمهورية، قد بدأت نشاطها لحماية التنوع البيولوجي بتنفيذ حملة نظافة موسعة لقاع البحر الأحمر لمدة 10 أيام بداية من الموافق 19 يونيو وتستمر إلى 29 يونيو للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية بالتعاون مع شركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والقطاع السياحي في الأنشطة البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المخلفات التي تم استخراجها من الميناء السياحي قد تنوعت بين البلاستيكية والزجاجية والمعدنية والخشبية وغيرها وقد تم نقلها إلى المدفن الصحي للتخلص منها بصورة آمنة.

وأعرب المشاركين في الحملة على امتنانهم لجهود الوزارة لتطوير المحميات وحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية وهو ما يحقق حماية البيئة مع تنمية روافد السياحة البيئية.

وتراوح عدد المشاركين في الحملة من الغطاسين بين 13 إلى 17 غطاس في اليوم الواحد مع اتخاذهم كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.