أخبار مصر | وزير النقل: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الجديدة إلى ميناء الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الجديدة إلى ميناء الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل ميناء الإسكندرية، الدفعة الرابعة من الجرارت الجديدة بواقع 20 جرار سكة حديد جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرارًا من الأسطول الحالي وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتي سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportation.

وصرح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأنه بوصول الدفعة الرابعة يصبح إجمالي عدد الجرارت التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 70 جرارا جديدا ستشكل قوة دعم هائلة لقوة الجر بالسكة الحديد وستساهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.

وأضاف، أنه سيتوالى تباعًا توريد باقي جرارات صفقة جرارات GE، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه، لافتا إلى أنه تم تشغيل الـ10 جرارات الأولى التي وصلت في ديسمبر الماضي على خطوط السكة الحديد وسيتم دخول باقي الجرارات الجديدة الخدمة يوليو 2020 حيث سيتم تركيبها مع دفعات العربات الجديدة في إطار خطة تشغيل جديدة تعتمد على تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب وذلك في إطار الخطة الشاملة لتشغيل السكة الحديد التي تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.

Advertisements

وأكد أنه سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

وأضاف الوزير، أن وصول 4 دفعات من الجرارات الجديدة ووصول الدفعة الأولى من العربات الجديدة لركاب السكك الحديدية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر ومتزامنا مع احتفال الشعب المصري بثورة 30 يونيو المجيدة حيث ستحدث هذه الجرارت والعربات الجديدة التي وصلت والتي سيتوالى وصولها حسب الجداول المتفق عليها نقلة نوعية كبيرة وهائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار وزير النقل، إلى أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذي يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية، فقد تم الانتهاء من عدد 7 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد.

ولفت، إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية، مضيفا أن الوزارة تعاقدت على 260 جرارًا جديدًا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارًا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال (110 جرار جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك – تصنيع وتوريد 50 جرارًا جديدًا مع شركة PRL الأمريكية بالإضافة إلى تحديث 50 جرار من الأسطول الحالي وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرار أخرى من الأسطول الحالي، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرار وكانت إجمالي قيمة الصفقة 466.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو).