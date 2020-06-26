أخبار مصر | بالمواعيد.. وصول 1465 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. وصول 1465 عاملا مصريا من العالقين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارية المصرية بدولة الكويت، عن موعد وصول 1465 عاملًا مصريًا من العالقين اليوم.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الجمعة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 23 رحلة طيران تحمل علي متنها 3795 راكبا إلى مطارات 6 دول: مصر، والهند، والنيبال، المملكة المتحدة، وبوتان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر لـ9 رحلات تقل 1465 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 9 سوف تصل إلى 3 هي مطار القاهرة ، وسوهاج، وأسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 9 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 26 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1465 عاملا.

وذكر أن الأولى على الكويتية رقم 1653 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلى متنها 130 عاملا، وتصل مطار سوهاج، والثانية على الكويتية رقم 1541 وتغادر الكويت 8.30 وعلى متنها 190 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.

والثالثة على الكويتية رحلة رقم 1645 قيام من الكويت 9.05 وعلى متنها 130 عاملا، وصول مطار سوهاج، أما الرحلة الرابعة العربية - مصر رقم 218 قيام من الكويت 14.10 على متنها 145 عاملا تصل لمطار سوهاج، والرحلة الخامسة على الكويتية رحلة 1543 قيام من الكويت 14.15 وتصل مطار القاهرة وعلى متنها 290 عاملا.

أما الرحلة السادسة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1721 قيام من الكويت 15.50 وتصل الإسكندرية وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثامنة على طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 20.00 وصول مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة التاسعة على طيران الجزيرة رقم 1613، وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.