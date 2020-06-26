أخبار مصر | تعيين 471 عاملا من بينهم 2 من ذوي الإعاقة في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين 471 عاملا من بينهم 2 من ذوي الإعاقة في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مديرية القوى العاملة بالدقهلية، بتعيين 471 من شباب الخريجين بإحدى الشركات الخاصة، وذلك من ضمن مكاتب العمل بجميع المحافظات لإيجاد فرص عمل للشباب.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن 471 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من بينهم اثنين من ذوي الهمم، من الذكور والإناث، كما تم تسجيل 1101 عامل بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بواقع 886 من الذكور و215 من الإناث لتشغيلهم في نطاق المحافظة.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بمتابعة صرف المنحة الرئاسية في دفعتها الأولي التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة بالدقهلية خلال شهر مايو لـ 31 ألفاً و 320 عاملا بإجمالي 15 مليونا و660 ألف جنيه من خلال 263 فرعا لمكتب البريد و104 فروع للبنك الزراعي.

وأشار أحمد القللى، مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات شهر مايو الماضي، إلى أنها قامت بصرف منح رعاية صحية وإجتماعية ومساعدات زواج لـ 12 حالة، حيث تم صرف منحة مواليد لـ 7 عمال بـ 14 ألف جنيه، ومنحة زواج لعامل بـ 3 آلاف جنيه، ومنحة رعاية صحية وعملية جراحية لعامل بمبلغ ألفين جنيه، كما تم صرف منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى لـ 3 عمال بمبلغ 3 آلاف جنيه .

وقال مدير المديرية : إنه تم متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بزيارات ميدانية لـ 106 منشآت من خلال حملات لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، والتأكد من تعقيم وتطهير المنشآت والمركبات التي تقل العمال، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية، والعلامات الإرشادية داخل المنشآت، ومتابعة تنفيذ التعليمات بخصوص الإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن ، وذوى الإحتياجات الخاصة حفاظاً علي العاملين من انتشار الفيروس المنتشر (كوفيد- 19).

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وكما قال "القللى" : إن المديرية قامت بتلقى 25 شكوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، منها 20 شكوى فردية و 5 شكاوى جماعية، تم تسوية هذه الشكاوى ودياً .

القوي العاملة: تعيين 40 شاباً .. وصرف 2.9 مليون جنيه لـ 6 ألاف عامل غير منتظم بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر 40 شابا منهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، وذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال الوزير : إن مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة الرئاسية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة ، حيث تم الصرف لـ 5 آلاف و844 عاملا غير منتظم وذلك في خلال شهري أبريل ومايو الماضيين بإجمالي مليونين و922 ألف جنيه .

وأوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية في تقريره الشهري للوزير ، أن المديرية قامت بتلقى 30 شكوى جماعية وتم تسويتها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، فضلا عن القيام بحملات تفتيشية من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 43 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص ، كما تابعت المنشآت السياحية التي تمت الموافقة على تشغيلها بنسبة 25 % والتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن .