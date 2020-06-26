مصر | المعمل الجنائي يعاين حريق شقة الموسكي

أمرت نيابة الموسكي الجزئية بجنوب القاهرة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الموسكي، لمعرفة سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الموسكي، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان،

وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق "توك توك" بشبرا الخيمة

ضبطت مديرية أمن القليوبية، مرتكبي واقعة مقتل سائق "توك توك" بشبرا الخيمة.

وتبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق - مُقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) بحافة ترعة الإسماعيلية.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة وقررا بسابقة إتفاقهما على سرقة إحدى الدراجات النارية "توك توك" كرهًا عن قائدها بصورة عشوائية، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قام أحدهما بتاريخ الواقعة بالإنتظار بمكان العثور على الجثة بدراجة نارية "تروسيكل - ملكه"، وتوجه الآخر إلى موقف المطرية بالقاهرة لإستدراج أحد قائدى مركبات "التوك توك" بزعم توصيله لصديقه لتعطل دراجته النارية وعقب وصولهما قاما بالإعتداء عليه بإستخدام سلاح أبيض "سكين" وإقتياده إلى حافة الترعة أسفل الطريق بعيدًا عن أعين المارة والإجهاز عليه بخنقه فأوديا بحياته، وإستوليا على هاتفه المحمول والتوك توك وهربـا، وتم بإرشادهما ضبط (الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "السكين")، وكذا (مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول المستولى عليه التروسيكل "الخاص بأحدهما").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

"سلسال الدم بين تجار الكيف".. جريمة للأب يرثها الابن بالجيزة

وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة أن مرتكبى الواقعة مزارع، "شقيقه" تاجر ماشية له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة بدافع الثأر لسابقة قيام والد المجنى عليه الأول تاجر أغنام، له معلومات جنائية، بإطلاق أعيرة نارية تجاه نجل المتهم الأول "المزارع" فأودى بحياته لخلافات بينهما حول تجارة الأغنام وضبطه والسلاح المستخدم وحبسه على ذمة تلك الواقعة وأضافا بإخفائهما الأسلحة المستخدمة في إرتكاب الواقعة لدى أحد الأشخاص سمكرى "من أبناء عمومتهما"، مقيم بذات القرية، وأمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط 2 بندقية آلية، 85 طلقة لذات العيار، 4 خزن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في ضبط 30 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، داخل شقة مستخدمة كـ "مصنع غير كرخص" بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة.

كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام كلٍ من طالب، ربة منزل، بإتخاذهما شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة العمرانية كمصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحرى عنهما، بتفتيش المصنع عثر بداخله على 30000 كمامة منتج نهائى مصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.