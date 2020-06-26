مصر | ضبط 4804 أشخاص خالفوا قرار حظر التجوال خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 4804 أشخاص خالفوا قرار حظر التجوال خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية، جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية وذلك على النحو التالي: ضبط عدد (4804) أشخاص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين، وضبط عدد (2960) مركبة مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سيلق آخر، نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على إثنين من العناصر الإجرامية، بمدينة 6 أكتوبر، وبحوتهما 3 كيلو أفيون، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، مفادها قيام صاحب جراج، ونجله "له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم، تخصصا في مزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمكن ضبطهما بمأمورية برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث اكتوبر، حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما كمية من مخدر الأفيون وزنت 3،200 كيلو جرام، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي، وتمكنت القوات من إقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج فواحات العطور بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لحيازته 15،800 طن "عبوات خام مزيب عطور كحول" مستلزمات إنتاج، 17000 قطعة "فواحة عطور" منتج نهائي، 15000 قطعة إستيكر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 4 ماكينة تغليف "أدوات إنتاج" تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.