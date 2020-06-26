شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية» يحرر 31 محضر مخالفة في حملات تفتيشية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية الطب البيطري بالشرقية من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، قامت بشن حملات تفتيشية خلال الفتره من 1 إلى 20 يونيو الجاري لضبط سوق اللحوم والأسماك، تم خلالها المرور على 398 منشأة ما بين (محل جزارة- شادر بيع لحوم- ثلاجة حفظ لحوم- محل بيع دواجن- سوبرماركت ) أسفرت عن تحرير 31 محضر مخالفة، وضبط 85 كيلو جرام لحوم صالحة للإستهلاك مذبوحة خارج المجازر و١١٠ كيلو جرم مصنعات لحوم ودهون و31 كيلو جرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و(95 كجم ) مصنعات لحوم و( 39 كجم ) دجاج و( 3 طن ) دهون و( 475كجم ) أسماك، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري لإتخاذ اللازم قانونا.