شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين يحصلون على 910 آلاف جنيه مستحقات متأخرة لهم بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع 3 شركات: الصيانة وإنشاء ونقل المواد البترولية، والمقالاوت، وبابل للصيانة والتشغيل والتجارة بالمملكة، في صرف مستحقات متأخرة وديا لـ 6 عمال مصريين، وبلغت إجماليها 209 ألاف و742 ألف ريال سعودي، أي ما يوازى 903 ألاف 988 جنيها مصريا تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة أحد العاملين بشركة مقاولات بالرياض حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة للعمال الست، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال «سعد الدين»، إنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض لفت المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي إلى أنه قام بالتواصل مع مسؤولي الشركات الثلاثة للمطالبة بمستحقات العمال وديا، فقد تبين أن العامل «علي.أ.ض» صدر له حكم قضائي ضد شركة بابل للصيانة والتشغيل والتجارة، وتم التواصل على الفور مع رئيس محكمة التنفيذ الدائرة 21 لاستصدار شيك بمستحقات المواطن بناء على قرار التنفيذ، وبالفعل تم استصدار أمر صرف شيك للمواطن بمبلغ 88 ألفا و742 ريالا سعوديا، وجاري المتابعة لاستلام المستحقات.

كما تابع المستشار العمالي بالرياض تسوية النزاع بين أربع عمال ضد شركة صيانة وإنشاء خطوط نقل المواد البترولية وديا، وقامت الشركة بتسليم 78 ألف ريال سعودي للمستحقين .

وفي نفس السياق قام المستشار أحمد رجائي بالتدخل لدى شركة المقاولات لحل مشكلة أحد العمال المصريين لصرف مستحقاته المتأخرة وتم استلام 43 ألف ريال سعودي، وقام مكتب التمثيل العمالي بإنهاء إجراءات تأشيرة خروج العامل بالتنسيق مع الشؤون القنصلية بالسفارة حتى يتسنى له العودة إلى أرض الوطن.

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