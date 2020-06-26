شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة أمام الأمم المتحدة للجالية المصرية لدعم القيادة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد عدد من أبناء الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسي كعادتهم كل عام التجمع للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو الساعة الـ5 عصر السبت، 27 يونيو، أمام مقر الأمم المتحدة.

وتأتي الوقفة لدعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في اتخاذ أي قرار لحماية الأمن القومي المصري في كل الملفات وعلى كل الجبهات من ليبيا والتهديدات التركية غربا إلى سيناء ومكافحة الإرهاب شرقا إلى إثيوبيا ومفاوضات سد النهضة جنوبا.