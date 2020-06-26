شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تعيين 471 عاملًا من بينهم اثنان من ذوي الهمم بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالدقهلية 471 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من بينهم اثنان من ذوى الهمم، من الذكور والإناث، كما تم تسجيل 1101 عامل بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بواقع 886 من الذكور و215 من الإناث لتشغيلهم في نطاق المحافظة.

وقال «سعفان»، في بيان، إن ذلك يأتى في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بمتابعة صرف المنحة الرئاسية في دفعتها الأولى التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة بالدقهلية خلال شهر مايو لـ 31 ألفاً و320 عاملا بإجمالى 15 مليونا و660 ألف جنيه من خلال 263 فرعا لمكتب البريد و104 فروع للبنك الزراعي.

وأشار أحمد القللى، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر مايو الماضي، إلى أنها قامت بصرف منح رعاية صحية واجتماعية ومساعدات زواج لـ 12 حالة، حيث تم صرف منحة مواليد لـ 7 عمال بـ 14 ألف جنيه، ومنحة زواج لعامل بـ 3 آلاف جنيه، ومنحة رعاية صحية وعملية جراحية لعامل بمبلغ ألفي جنيه، كما تم صرف منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى لـ 3 عمال بمبلغ 3 آلاف جنيه .

وقال مدير المديرية إنه تمت متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بزيارات ميدانية لـ 106 منشآت من خلال حملات لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، والتأكد من تعقيم وتطهير المنشآت والمركبات التي تقل العمال، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية، والعلامات الإرشادية داخل المنشآت، ومتابعة تنفيذ التعليمات بخصوص الإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة حفاظاً على العاملين من انتشار الفيروس المنتشر (كوفيد- 19).

وقال «القللى» إن المديرية قامت بتلقى 25 شكوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، منها 20 شكوى فردية و5 شكاوى جماعية، وتمت تسوية هذه الشكاوى وديًا.

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