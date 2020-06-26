شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع مواد غذائية ومركز طبي لإدارتهما دون ترخيص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية تموين الشرقية، بالتنسيق مع إدارة تموين فاقوس، حملة تفتيشية للمرور على المحال العامة والأسواق، وذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والمحال التجارية والتجار التموينيين والمصانع والمنشآت الطبية لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بصلاحية المنتجات المبيعة للمواطنين ومراجعة التراخيص القانونية لتلك المنشآت، والتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 1395 أمن دولة طوارئ مركز شرطة فاقوس ضد صاحب مصنع رنجة بناحية الصمايدة لحيازته وعرضه للبيع عدد 95 صندوق رنجة مدخنة زنة الواحد 5 كيلوجرامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها وتاريخ إنتاجها ومدة صلاحيتها.

كما تم تحرير محضر جنحة رقم ١٩٦٧٣ مركز شرطة فاقوس ضد صاحب مركز طبي للتخسيس بناحية كفرالعدوي لإدارته وتشغيله منشأة طبية خاصة دون ترخيص وحيازته أجهزة طبية واستخدامه أدوية وأعشاب طبية غير مسجلة بوزارة الصحة دون ترخيص، وتم التحفظ على 230 عبوة zelden نقط و53 عبوة جرين كوفي نقط و126 عبوة جرين كوفي أكياس بداخل كل واحدة عدد 20 كيسًا، وعدد 31 عبوة هارف أكياس و14 عبوة سفوف للتخسيس، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالفين والمضبوطات.