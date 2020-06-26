شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفتتح كوبري المنصورة وميدان المحطة بعد تطويرهما (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كوبري المنصورة القديم، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة تأهيله، للتيسير على المواطنين، وتخفيف الحركة المرورية، ضمن خطة المحافظة لإجراء عملية الإحلال والتجديد لعدد من المشروعات التنموية والتي تأتي من أولوياتها خدمة المواطن المنياوي.

كما افتتح المحافظ ميدان المحطة عقب الانتهاء من تطويره، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل عدد من الميادين الرئيسية على مستوى المحافظة، من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس إيهاب طه، مندوب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

افتتاح كوبري المنصورة القديم وميدان المحطة بعد تطويرهما

افتتاح كوبري المنصورة القديم وميدان المحطة بعد تطويرهما

افتتاح كوبري المنصورة القديم وميدان المحطة بعد تطويرهما