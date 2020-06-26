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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفتتح كوبري المنصورة وميدان المحطة بعد تطويرهما (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كوبري المنصورة القديم، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة تأهيله، للتيسير على المواطنين، وتخفيف الحركة المرورية، ضمن خطة المحافظة لإجراء عملية الإحلال والتجديد لعدد من المشروعات التنموية والتي تأتي من أولوياتها خدمة المواطن المنياوي.
كما افتتح المحافظ ميدان المحطة عقب الانتهاء من تطويره، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل عدد من الميادين الرئيسية على مستوى المحافظة، من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس إيهاب طه، مندوب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
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